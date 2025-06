Calciomercato Napoli, Ngonge dà una mano a Manna: la proposta è pronta

Ngonge, a sorpresa, potrebbe dare una grossa mano per il calciomercato del Napoli.

Il Napoli, di fatto, è pronto ad allestire una squadra che sia in grado di essere competitiva per una stagione in cui dovrà affrontare la bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dunque, il club partenopeo è quello più attivo in sede di calciomercato.

Dopo Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne, il Napoli è infatti sulle tracce di altri giocatori che possano dare una mano alla squadra agli ordini di Antonio Conte. Proprio su uno di questi, di fatto, Giovanni Manna potrebbe ricevere una grossa mano da un calciatore di proprietà del team azzurro: Ngonge.

Calciomercato Napoli, Ngonge al Torino può portare un nuovo giocatore in azzurro: i dettagli

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il belga piace tantissimo al Torino di Marco Baroni. I dialoghi tra il Napoli ed il club granata, dunque, potrebbero diventare nei prossimi giorni molto più concreti.

Vista questa trattativa con il Torino per l’addio di Ngonge, di fatto, il Napoli potrebbe rifiondarsi su Milinkovic-Savic. Al netto del probabilissimo rinnovo di Alex Meret, infatti, il club partenopeo è alla ricerca di nuovo estremo difensore.