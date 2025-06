ULTIM’ORA Napoli: summit con gli agenti dell’obiettivo, è il preferito di Conte

Notizia dell’ultim’ora in casa Napoli: incontro con uno degli obiettivi del club azzurro, molto gradito all’allenatore Antonio Conte.

Settimane già molto calde per il Napoli, per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver ufficializzato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, gli azzurri sono a caccia di altri colpi che possano rendere più ampia la rosa di alternative per Antonio Conte, il cui giudizio ha un peso senz’altro non indifferente nelle strategie di calciomercato dei partenopei. D’altronde, anche lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si è detto pronto ad assecondare le richieste del tecnico leccese, fresco di riconferma dopo il summit di fine stagione.

A lanciare una notizia importante in merito al mercato della SSC Napoli è il giornalista Alfredo Pedullà, che parla di un incontro tra il club partenopeo e i rappresentanti di Dan Ndoye, calciatore di proprietà del Bologna che sarebbe tra i nomi in cima a quelli graditi da parte dello stesso Antonio Conte. Il suo identikit è tra i vari calciatori tenuti sott’occhio per quanto riguarda la batteria degli esterni, che va sicuramente rinforzata in vista della prossima stagione, considerando anche l’addio a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia.

Notizie Napoli calcio, incontro con gli agenti di Ndoye: la situazione

Dan Ndoye continua a essere un nome molto chiacchierato dalle parti di Castel Volturno: l’esterno del Bologna ha dato una forte apertura nei confronti del club campione d’Italia.

Di seguito, quanto svelato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale: