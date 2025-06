Sancho-Napoli, spunta la volontà del giocatore: una clausola può favorire gli azzurri

Jadon Sancho è il nome che sta infiammando la fantasia dei tifosi della SSC Napoli in queste ultime ore: il punto della situazione sulla trattativa.

Il calciomercato è già un tema molto dibattuto in casa Napoli: il club azzurro sembra essere davvero scatenato in questi giorni, con la volontà di rinforzare il più possibile l’organico a disposizione di Antonio Conte. L’ambizione è quella di ambire a un ottimo cammino nella UEFA Champions League, oltre al voler difendere a ogni costo lo Scudetto conquistato nella stagione appena conclusasi.

Tanti i nomi tenuti sott’occhio dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, al lavoro per cercare di rendere quanto più competitiva possibile la rosa nel più breve tempo possibile. Quale sarà il prossimo colpo di mercato del club del presidente Aurelio De Laurentiis, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci? La sensazione è che il prossimo possa essere un colpo altrettanto di livello, con il nome di Jadon Sancho che sta scaldando in queste ore la fantasia dei supporters di fede azzurra. A fare il punto della situazione è il giornalista Sky Sport, Luca Marchetti, svelando la disponibilità da parte del giocatore a un possibile approdo all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato SSC Napoli, occhi su Sancho: c’è l’aggiornamento

Jadon Sancho avrebbe dato la sua disponibilità a un approdo in maglia SSC Napoli: a svelarlo è Luca Marchetti a Sky Sport 24, spiegando che il calciatore potrebbe vedere di buon occhio un’esperienza in Serie A (nella scorsa stagione era stato già accostato alla Juventus).

Eventualmente, andrebbe capito come imbastire la trattativa con il Manchester United, considerando anche la scadenza di contratto nel 2026. Tuttavia, nel contratto in essere ci sarebbe un’opzione valida per prolungare l’accordo di un ulteriore anno. Fattore, quest’ultimo, che potrebbe agevolare un’operazione in prestito, soluzione che permetterebbe al Napoli di credere in questa operazione.

Mercato Napoli calcio, caccia ai nuovi esterni

Il Napoli è alla ricerca di (almeno) un esterno offensivo che possa rinforzare la batteria di ali a disposizione di Antonio Conte, in vista della prossima stagione. Jadon Sancho è il nome che più sta facendo sognare i tifosi, ma non è l’unico.

Occhio alla posizione di altri calciatori, come Dan Ndoye o Federico Chiesa, altri nomi che sono molto chiacchierati all’ombra del Vesuvio. In ogni caso, la volontà da parte del club azzurro è quello di non lasciare nulla al caso sul mercato per restare al passo delle proprie ambizioni.