Sancho al Napoli? Atteso l’affondo del club azzurro: c’è un aspetto da valutare

Il Napoli continua a guardare in casa Manchester e, dopo De Bruyne del City, ora tocca al lato United con Jadon Sancho.

L’esterno inglese è ormai fuori dal progetto dei red devils e il club azzurro è pronto a fiondarsi sull’ex Dortmund per dare ad Antonio Conte un’alternativa a Neres e Politano sulle fasce. Profilo internazionale dal valore complessivo attuale di 30 milioni, ha deluso le aspettative dopo gli 85 milioni spesi dallo United per riportarlo a casa e, mandarlo in prestito al Chelsea, non ha portato i frutti sperati.

Jadon Sancho al Napoli: ma quanto costa la trattativa?

La società azzurra continua a fare spese in Premier e punta un altro calciatore del Manchester United. Come riportato dal Corriere dello Sport, questa volta è Jadon Sancho l’obiettivo del ds Manna che sta provando a compiere un McTominay bis, approfittando del “fuori tutto” messo dai red devils.

La trattativa per l’acquisto non supera i 25-30 milioni, ma l’aspetto da tenere in considerazione è lo stipendio percepito dall’inglese: 18 milioni a stagione fino al 2026. Proprio quest’ultimo dato potrebbe abbassare le pretese del classe 2000, con la riduzione del suo ingaggio. Dato che la società azzurra punta a ridimensionare mentre i blues agevoleranno la vendita per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno

L’ultima stagione di Sancho: dati e caratteristiche del giocatore

Sicuramente tra i profili più interessanti del panorama internazionale, Sancho non è riuscito però nell’ultimo anno a ripetere in Premier quanto di bene fatto in Bundesliga. Il 25enne, in prestito al Chelsea, ha collezionato un totale di 42 presenze mettendo a segno solo 5 reti: statistiche che non hanno convinto i blues a riscattare il prezzo del cartellino concordato con lo United, pagando addirittura una penale di 5 milioni per annullare il riscatto automatico di 25 milioni di sterline.

Nell’ultima parte di stagione però il classe 2000 ha inciso di più, arrivando a finire l’anno con 10 assist e mettendo a segno una delle quattro reti siglate dal Chelsea in finale di Conference League contro il Betis. Giocatore duttile, andrebbe a coprire quel buco lasciato dalla cessione a gennaio di Kvaratskhelia, completando così il pacchetto degli esterni. All’occorrenza potrebbe spostarsi sul lato destro, dando possibilità a Politano di rifiatare di più, in vista anche della partecipazione del Napoli alla prossima Champions.