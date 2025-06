“Nome caldissimo per il Napoli”, è una richiesta di Conte: ultim’ora Sportitalia!

La redazione di Sportitalia svela un nome molto caldo per quanto riguarda il mercato della SSC Napoli: il suo nome sarebbe sulla lista di Antonio Conte.

Il Napoli è fortemente attivo sul mercato per cercare di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro si candida a essere re del calciomercato, considerando anche quella che è la disponibilità economica che il club del presidente Aurelio De Laurentiis può contare per questa finestra estiva. Quest’ultima è senza dubbio di vitale importante per allestire una rosa che sia competitiva su più fronti, pur partendo dalla base buona che è riuscita a portarsi a casa il quarto Scudetto della storia della società napoletana.

Tanti i nomi accostati al Napoli in queste primissime settimane di calciomercato, in cui gli azzurri hanno già ufficializzato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. In diretta a Sportitalia, è stato svelato un nome che sarebbe molto caldo per gli azzurri: si tratta di Callum Hudson-Odoi, di proprietà del Nottingham Forest e vecchia conoscenza di Antonio Conte nel corso della sua esperienza al Chelsea.

Calciomercato Napoli, spunta l’idea Hudson-Odoi: i dettagli

Antonio Conte avrebbe richiesto con forza l’acquisto di Callum Hudson-Odoi: a svelarlo è il giornalista Michele Criscitiello a Sportitalia.

Di seguito, quanto svelato a tal riguardo: