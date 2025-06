Napoli, superato Beukema? Giornata di decisioni per il reparto difensivo

il Napoli pronto a fare passi in avanti con un’alternativa, deciso anche il futuro di alcuni membri della rosa.

La trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Sam Beukema potrebbe arenarsi. Nonostante la forte volontà di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna di strappare il difensore olandese al club emiliano, tutto potrebbe andare in fumo.

Al centro dell’attenzione ci sono chiaramente i costi dell’operazione, che non convincono i partenopei, intenzioni a spendere qualcosa in meno per il centrale tanto richiesto da Antonio Conte. D’altronde il reparto difensivo azzurro va sistemato, ragion per cui c’è da spalmare le risorse in maniera oculata.

Napoli, Chalobah guadagna posizioni, e su Rafa Marin e Rahmani..

E allora il Napoli potrebbe virare su un altro nome, anch’esso nell’orbita del Napoli da ormai qualche giorno. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che riporta il potenziale sorpasso della trattativa su quella di Beukema, ma anche la necessità del Napoli di mettere a posto la difesa, partendo proprio dai nomi già presenti n rosa.