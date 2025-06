Napoli pronto al grande sacrificio per Lookman: contropartita tecnica importante

Gli azzurri pronti ad un grande sacrificio per arrivare a Lookman: ecco quale.

Il Napoli vuole Lookman, non è un mistero. L’attaccante classe 1997 sarebbe una pedina straordinaria per Antonio Conte che vedremo a Napoli un altro grande acquisto nelle prime settimane di mercato.

Le 20 reti messe a segno dal nigeriano nella scorsa stagione sono un’attrazione clamorosa per la dirigenza partenopea, che adesso vuole strapparlo all’Atalanta. 50 milioni di euro, però, sono tanti anche per le casse di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe spendere meno anche poter spendere altre cifre su altre idee sue e di Giovanni Manna.

Napoli, per Lookman un sacrificio importante: pronto Raspadori

E allora l’idea. Come riportato Da Il Corriere di Bergamo, il Napoli sarebbe disposto a sacrificare addirittura Giacomo Raspadori. Attenzione poi a Gian Piero Gasperini, che non ha mai perso l’interesse nei confronti dell’attaccante italiano. Uno dei protagonisti dei due scudetti del Napoli, Raspadori sarebbe un sacrificio pesante per il Napoli. Il simbolo delle reali intenzioni degli azzurri nei confronti di Lookman.