Napoli, Marchetti: “Ecco perchè potrebbe sfumare Musah, e per l’attacco…”

L’analisi della situazione è chiara, le scelte del Napoli e lo stand by di Musah: i dettagli.

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dove ha analizzato la situazione di mercato del Napoli. Tra i temi trattati anche la trattativa relativa a Musah, ma anche gli attaccanti che potrebbero arrivare alla corte di Antonio conte.

“Se la trattativa con Musah ha subito una frenata è perché a quelle condizioni probabilmente il Napoli preferisce non fare il passo. Le linee guida del comportamento del Napoli sul mercato sono decisione e flessibilità. In attacco i nomi più caldi sono quelli di Sancho, Lang e Ndoye. Sancho sarebbe un titolare che ha anche un costo abbastanza importante, Lang e Ndoye potrebbero essere invece co-titolari [..] In merito agli obiettivi per il ruolo di attaccante in lizza ci sono Lucca e Nunez: con il primo l’interlocuzione è in uno stato molto avanzato, il secondo è un calciatore totalmente diverso che ha anche un peso specifico diverso”, ha commentato il giornalista di Sky Sport.