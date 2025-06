Napoli-Grealish, Di Marzio fa chiarezza: la situazione

Le recenti voci di mercato che accostavano il britannico al Napoli, l’esperto fa chiarezza.

Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione secondo cui Jack Grealish era finito nel mirino del Napoli. La dirigenza partenopea aveva puntato, dopo Kevin De Bruyne, un altro componente della rosa di Pep Guardiola al Manchester City.

Tra le altre cose Jack Grealish è reduce da una stagione deludente con la maglia del club inglese, con la quale ha giocato 20 partite in Premier League (di cui solo 7 da titolare) mettendo a referto solo un gol ed un assist.

Attraverso il proprio canale YouTube Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza in merito alle voci di mercato. L’esperto di calciomercato ha dichiarato che tra le parti non c’è nulla di concreto, nonostante l’effettiva proposta al club di Aurelio De Laurentiis.

“Per quanto riguarda Jack Grealish, parliamo di un giocatore che a quanto risulta, nonostante tante voci dall’Inghilterra, è stato proposto al Napoli. In questo momento il Napoli non ha iniziato una trattativa col Manchester City, non ha parlato col Manchester City, non ha parlato col giocatore, ha un ingaggio molto alto, ancora non è chiara la formula se il City accetterà un prestito oppure un definitivo, per cui in questo momento tra il Napoli e Grealish non c’è nulla di veramente concreto. Il giocatore è stato proposto, ma non si va oltre quello e potete immaginare che a una squadra importante come il Napoli, i giocatori ne vengano offerti anti tutti i giorni”, ha dichiarato Di Marzio.