Fassone: “De Bruyne al Napoli? De Laurentiis si posiziona sul piano internazionale”

L’ex dg azzurro commenta l’operazione dell’estate del Napoli, l’elogio ad Aurelio De Laurentiis.

L’operazione che ha portato Kevin De Bruyne al Napoli continua a far parlare di sé. D’altronde si tratta di una delle operazioni di mercato più importanti degli ultimi anni sia per il Napoli che per il calcio italiano in generale.

Un campione del calibro di De Bruyne che sceglie di trasferirsi a Napoli è il simbolo della crescita di una società, sia in campo che fuori.

Napoli-De Bruyne, De Laurentiis fa il salto di qualità

L’ex direttore generale del Napoli Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Stile Tv, dove ha commentato l’acquisto di Kevin De Bruyne da parte di Aurelio De Laurentiis e del Napoli. Secondo lui un’operazione che cambia la percezione del presidente azzurro in Europa.