Caprile, parla l’agente: “Chiedete al presidente! Per il riscatto c’è una data, altrimenti…”

Il portiere italiano non conosce ancora il suo futuro, le parole dell’agente sono nette: i dettagli.

Il futuro di Elia Caprile è ancora incerto. Il portiere classe 2001 di proprietà del Napoli non è ancora stato riscattato dal Cagliari, con cui Caprile ha giocato 24 partite nell’ultima stagione.

Un’avventura positiva culminata con la salvezza in Serie A, ma di cui ancora oggi non si conoscono i risvolti. E nel frattempo il Napoli non sembra averlo inserito nel progetto, al punto da segnare sul taccuino una serie di nomi per la porta da affiancare ad Alex Meret.

Caprile, le parole dell’agente sono nette: ecco cosa ha detto

L’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, ha parlato ai microfoni di Stile TV, dove ha commentato la situazione senza nascondere un leggero disappunto a riguardo.