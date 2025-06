Lookman-Napoli, l’Atalanta spara 60 milioni: anche un’altra mossa rallenta tutto

Ademola Lookman è uno dei nomi più caldi in casa Napoli per quanto riguarda il mercato, ma non è solo la richiesta dell’Atalanta a rallentare l’affare.

Il Napoli si candida a essere una delle squadre regine in sede di calciomercato. Non è affatto un mistero che il club azzurro vuole regalare ad Antonio Conte un organico rinforzato, così come dimostrato dal recente annuncio dell’ingaggio di Kevin De Bruyne, a parametro zero dal Manchester City. Intanto, in difesa si è registrato anche il colpo Marianucci dall’Empoli, in attesa di capire quale sarà l’altro colpo che, con ogni probabilità, i partenopei metteranno a segno per il reparto arretrato.

Gli occhi, però, sono puntati sull’attacco, con la necessità di sostituire effettivamente Khvicha Kvaratskhelia. Noah Okafor, infatti, farà ritorno al Milan e gli azzurri ora sono alla ricerca di un calciatore che possa rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è quello di Ademola Lookman: a fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo la medesima fonte, l’Atalanta chiede una cifra pari a 60 milioni di euro, cifra che sembra non congrua per il Napoli che, dal canto suo, ha la perplessità legata alla Coppa d’Africa e non solo. Perché anche l’addio di Gian Piero Gasperini, con il conseguente arrivo in nerazzurro di Ivan Juric, sembra aver rallentato ogni scenario legato al possibile addio del Nazionale nigeriano all’Atalanta.

Notizie Napoli calcio, Alvino fa il punto della situazione su Lookman

Ademola Lookman è un nome che in questi giorni è divenuto quasi rovente in casa Napoli: l’attaccante dell’Atalanta potrebbe essere uno dei nomi di questo calciomercato estivo per il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, quanto rivelato da Carlo Alvino nel corso del suo intervento alla trasmissione Radio Goal:

“Ci sono contatti continui tra i due presidenti. Lookman piace ad Aurelio De Laurentiis in primis e poi a Manna e a Conte. Percassi e De Laurentiis si conoscono da tempo, si stimano e ci sono da mesi contatti e telefonate tra i due. Con Gasperini in panchina l’operazione sarebbe stata più facile per il Napoli per i contrasti insanabili tra il tecnico ed il calciatore. L’arrivo di Juric ha un po’ rallentato l’operazione“.

Napoli – Lookman: gli azzurri non mollano

Il giornalista ha poi ribadito che l’Atalanta chiede 60 milioni di euro, una cifra ritenuta alta del Napoli che tiene conto sia dell’età del giocatore (va per i 28 anni, ndr) e della Coppa d’Africa da disputare a metà stagione con la Nigeria.

In ogni caso, il club azzurro, così come detto da Alvino stesso, proverà a far scendere tale valutazione, con il filo diretto tra i due club che continua ad andare avanti.