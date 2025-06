Gattuso nuovo CT, svolta in casa Napoli: cosa può succedere

Gennaro Gattuso è stato ufficializzato in queste ore come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: c’è anche una novità in casa Napoli.

La notizia era nell’aria già da giorni ma domenica 15 giugno è arrivata anche l’ufficialità: Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’ex allenatore del Napoli ha un compito certamente non banale, ossia quello di accompagnare l’Italia verso i Mondiali, nel momento in cui aleggia lo spettro della terza volta consecutiva (e clamorosa) senza un Campionato del Mondo per gli Azzurri.

Tale scelta da parte della Federazione è destinata a cambiare degli scenari anche in casa Napoli, con un calciatore in particolare che dovrebbe essere coinvolto maggiormente nelle scelte. Non è affatto un mistero che Gattuso stimi in modo particolare Matteo Politano, calciatore che avrebbe voluto volentieri anche nella sua esperienza al Valencia.

Gattuso CT, come cambiano le sorti per i Nazionali del Napoli

C’è curiosità per capire da quali calciatori si ripartirà per il nuovo corso della Nazionale, che sarà guidato da Gennaro Gattuso.

Uno dei volti su cui il calabrese potrebbe puntare maggiormente è Matteo Politano, che potrebbe trovare maggiore spazio dopo qualche assenza di troppo con il predecessore Luciano Spalletti. Pochi dubbi anche sulla riconferma di altri calciatori di proprietà della SSC Napoli come Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno. Occhio anche alla posizione di Giacomo Raspadori: in caso di 4-2-3-1, modulo usato molto spesso da Gattuso in carriera, potrebbe ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonista alle spalle della prima punta.