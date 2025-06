Deluse nel Napoli, ora può tornare in Serie A: quattro club a sorpresa sull’ex

L’ex Napoli potrebbe tornare a sorpresa in Serie A: il suo rendimento fu deludente con il club azzurro, ma ora potrebbe esserci il trasferimento che può spiazzare tutti.

Il calciomercato, si sa, è spesso terreno fertile per operazioni a sorpresa e, talvolta, anche di ritorni a sorpresa. Un’operazione del genere potrebbe riguardare un calciatore che nel Napoli non ha inciso più di tanto, complice anche una stagione (quella del 2023-2024) non esaltante. Il calciatore in questione è Hamed Junior Traoré, calciatore che ha vestito la maglia del club partenopeo per sei mesi.

Nella scorsa stagione, l’ex Sassuolo ha invece militato nell’Auxerre, dove si è reso protagonista di una stagione di spessore in Ligue 1, con ben dieci gol all’attivo. Rendimento che, evidentemente, ha catturato l’interesse da parte di club di Serie A, pronti a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Calciomercato SSC Napoli, Traoré può tornare in Serie A: i club interessati

Hamed Junior Traoré potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Il calciatore, il cui cartellino è di proprietà del Bournemouth, è nel mirino di ben quattro club italiani.

