Calciomercato Napoli, obiettivo in stand-by: è ‘colpa’ di De Bruyne

Il centrocampista ex Manchester City “blocca” una trattativa: rallentamenti nell’affare con un obiettivo di Conte.

Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra monitora costantemente profili interessanti ed adatti alle esigenze di Antonio Conte. Dopo l’ufficialità dei colpi De Bruyne e Marianucci, Manna continua a sondare il terreno per ingaggiare nuovi giocatori: i tifosi attendono con ansia un nuovo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku.

Nel frattempo arrivano brutte notizie riguardo un obiettivo del club partenopeo. Negli ultimi giorni la trattativa tra il Napoli e il giocatore è rallentata: tra i motivi c’è anche l’acquisto di Kevin De Bruyne.

Musah-Napoli, pista congelata in attesa di novità dal centrocampo

Trattativa attualmente in stand-by tra gli azzurri e il giocatore statunitense: prima di affondare il colpo per Musah la dirigenza del Napoli vuole avere la situazione chiara sul futuro degli altri centrocampisti.

Non si sblocca la trattativa tra il Napoli e Yunus Musah. Secondo il quotidiano La Repubblica, l’affare con il centrocampista rossonero sembra essere attualmente in stand-by non solo per alcune valutazioni economiche sul giocatore, ma anche per via dell’arrivo di Kevin De Bruyne e dell’incertezza sul futuro di Anguissa e Lobotka: