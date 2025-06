Napoli, un’italiana su Simeone: c’è una curiosità sulla destinazione

Il Cholito verso l’addio, ma rimane in Serie A: la contendente ha una motivazione speciale.

Il mercato estivo del Napoli dipenderà molto anche dalle uscite. Sono diversi i giocatori azzurri destinati a lasciare la squadra nel corso di quesa estate, perché in scadenza o perchè considerati fuori dal progetto di Antonio Conte.

La vittoria dello scudetto ha convinto il Napoli, però, a non svendere nessuno, proprio in virtù del valore che ogni giocatore può avere sul mercato. Uno di questi è un attaccante che quest’anno ha trovato poco spazio.

Simeone, il Pisa alla finestra: e c’è una curiosità

Si tratta di Giovanni Simeone, finito nel mirino di un’altra squadra di Serie A. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport, che evidenzia la volontà del Pisa di provare a portare rosa l’attaccante classe 1995 del Napoli.

Con Alberto Gilardino in panchina il club toscano ha intenzione di costruire una rosa competitiva fin dal primo anno di promozione in Serie A. E poi c’è una curiosità che legherebbe il destino del Cholito Simeone proprio al Pisa. Suo padre, Diego, giocò la sua prima stagione in Serie A proprio con la maglia del club toscano.