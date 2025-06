Gyokeres, il sogno sfuma definitivamente? La trattativa si complica per un incredibile dettaglio

L’approdo dell’attaccante svedese appare sempre più improbabile per gli azzurri: la trattativa si è complicata per un dettaglio veramente incredibile

Il futuro di Viktor Gyokeres sembra sempre più lontano dal Napoli e dall’Italia. L’attaccante svedese da oltre 50 gol stagionali, rischia di vivere un’estate più turbolenta del previsto. All’uscita dei primissimi rumors di un accostamento tra il calciatore e gli azzurri, appariva già chiaro come la trattativa sarebbe stata complicatissima, ma nelle ultime ore sono emerse novità che renderebbero noti ulteriori dettagli.

Una serie di cavilli molto specifici, che allontanerebbero definitivamente i partenopei dal giocatore e con loro anche altre squadre di Serie A. La stessa Juventus, che si era mostrata interessata al centravanti, sembrerebbe aver deciso di fare un passo indietro, proprio per le complicazioni legate all’addio di Gyokeres dallo Sporting Lisbona. Una situazione che avrebbe fatto innervosire lo stesso giocatore.

Gyokeres, niente Napoli: pesanti divergenze con lo Sporting

A fornire maggiori informazioni su quanto sta accadendo in Portogallo, tra la dirigenza dello Sporting e l’entourage del giocatore, è l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Nel corso di uno dei suoi video di aggiornamento sul proprio canale YouTube, il giornalista ha riferito di screzi in corso tra gli agenti di Gyokeres e il presidente del club portoghese.

Stando a quanto emerso, infatti, l’entourage dell’attaccante aveva stabilito un accordo con il precedente direttore sportivo dello Sporting, che avrebbe previsto una cessione dell’attaccante per 70 milioni di euro, con 60 milioni di parte fissa e 10 di bonus. Una soluzione che avrebbe accontentato tutti, ma non il patron della società.

Una volta cambiato il d.s. infatti, il presidente Varandas, non avrebbe più riconosciuto come valido quell’accordo stipulato con un dirigente non più presente nella società. Per questo motivo, non lascerà partire il calciatore per meno di 80 milioni complessivi. Gli agenti di Gyokeres, però, protestano, aumentando la tensione tra le parti e allontanando le pretendenti.

Con queste cifre, infatti, il Napoli avrebbe frenato e così anche la Juventus. Solamente l’Arsenal rimarrebbe alla porta, ma è evidente che il clima attuale nel club portoghese non favorisce alcuna trattativa. Gyokeres resta dunque un sogno di mercato tra i tanti rumors circolati, nulla di più. La dirigenza partenopea si concentrerà su altri profili nelle prossime settimane, approfondendo alcuni discorsi già iniziati.