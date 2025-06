De Bruyne sui tifosi del Napoli: “Mi ha sempre colpito un aspetto”. Poi il saluto in italiano – VIDEO

Il giocatore belga ha parlato anche dei tifosi partenopei, svelando un aspetto che lo ha sempre colpito e salutando i sostenitori azzurri in italiano

Kevin De Bruyne ha avuto solo un assaggio di quello che sarà il calore che i tifosi del Napoli gli regaleranno nei prossimi mesi. Il belga è stato travolto durante il suo arrivo a Fiumicino e a Villa Stuart per le visite mediche, ma non ha ancora potuto percepire l’abbraccio della città.

Non sono mancati i racconti di Lukaku e Mertens, come lui stesso ammesso nel corso dell’intervista per il canale del Napoli. Anche quelli lo avranno aiutato a prendere una decisione apparentemente facile, per come si sono sviluppate le trattative.

De Bruyne parla ai tifosi del Napoli: le parole del belga

A precisa domanda sulle sensazioni legate ai tifosi del Napoli, De Bruyne è andato a scavare nei suoi ricordi da avversario:

“Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi e un po’ pazzi, ma va bene così. Credo di capire Napoli, come la città sostiene la squadra ed era qualcosa di cui volevo far parte. Bisognerà ambientarsi all’inizio, ho trascorso 10 anni a Manchester come sapete, ma se tante persone seguono la squadra, ci sarà una bella atmosferache ci aiuterà a portare risultati a casa“.

De Bruyne ha poi parlato della lingua:

“Devo imparare un po’ di italiano, sono entusiasta di questo. Per me è qualcosa di nuovo dopo, sarà una bella esperienza“.

Infine un saluto proprio in italiano:

“Cari tifosi, sono qua per vincere! Forza Napoli”