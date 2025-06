17 giorni alla scadenza del contratto: l’ultimissima sul rinnovo di Meret

Le ultimissime sul rinnovo di Alex Meret, in trattativa per prolungare il suo contratto ormai in scadenza

Mancano 17 giorni alla scadenza del contratto del Campione d’Italia. Poco più di due settimane e un futuro già definito, almeno secondo tutte le parti coinvolte. Eppure manca l’annuncio.

Alex Meret e il Napoli hanno trattato a lungo per proseguire assieme il cammino dopo aver vinto il secondo Scudetto. Il portiere ha messo letteralmente le mani anche sul secondo campionato vinto in carriera. Un traguardo memorabile che lo renderà immortale per il club azzurro. È entrato in quell’élite dei grandi.

Il Mattino quest’oggi fa il punto della situazione, definendo cosa fatta l’accordo tra il calciatore e la società:

“Tra Meret e il Napoli pare tutto definito. Eppure slitta ogni giorno l’annuncio. Intoppi non ce ne sono, serve definire il vice: Scuffet va tenuto in considerazione, così come Milinkovic-Savic del Torino”

Dunque, bisogna solo attendere l’annuncio ufficiale. Alex sarà il portiere titolare del Napoli di Conte anche per la prossima stagione e partirà con la squadra per il doppio raduno.