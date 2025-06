Napoli, rifiutata un’offerta dalla Turchia per Anguissa: la cifra proposta agli azzurri

Il centrocampista verso l’addio, ma il Napoli non vuole scenderlo: rifiutata un’offerta dalla Turchia.

Il futuro di Frank Anguissa sembra sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista, in rosa dal 2021, non ha mai trovato un accordo con la società partenopea per l’estensione del suo contratto, in scadenza nel 2027.

Dopo il doppio scudetto in tre anni tutto sembra portare ad una separazione anticipata, nonostante il classe 1995 sia reduce da una delle stagioni migliori di tutta la sua carriera.

Napoli, no ai turchi: la cifra

Aurelio De Laurentiis conosce il valore di Anguissa, ragion per cui non è disposto a svendere il suo cartellino. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha riportato un’offerta ricevuta dal club azzurro, rispedita però al mittente.