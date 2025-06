De Bruyne, arriva il primo messaggio ai tifosi del Napoli – VIDEO

Il centrocampista belga ha pubblicato il suo primo video di saluti ai tifosi azzurri sul profilo Instagram della squadra: le parole

Una giornata memorabile quella che i tifosi del Napoli stanno vivendo oggi. Kevin De Bruyne ha ufficialmente firmato il suo contratto con la squadra partenopea e ha dato inizio alla sua avventura. Da questa mattina vi stiamo raccontando ogni aggiornamento sul fuoriclasse che indosserà la maglia azzurra nella prossima stagione.

L’ultimo tra questi, arriva direttamente dalla pagina Instagram del club, con De Bruyne protagonista di un video saluto nei confronti dei suoi nuovi tifosi.

De Bruyne saluta i tifosi del Napoli: la carica del centrocampista

In un piccolo video pubblicato in questi minuti dalla pagina ufficiale del Napoli, si può vedere Kevin De Bruyne con la maglia verde militare del Napoli con uno sfondo tutto azzurro alle sue spalle. Il centrocampista ha subito voluto dare la carica ai tifosi:

“Ciao a tutti i tifosi, io sono Kevin e volevo dirvi che ho tantissima voglia di unirmi alla squadra. So quanto la supportiate in ogni occasione e dunque forza Napoli!“.

Parole che hanno fatto rimanere alle stelle l’entusiasmo dei tifosi, che stanno vivendo una giornata indimenticabile per la storia del club. De Bruyne tornerà a Manchester in serata e solamente nei prossimi giorni ritornerà in Italia per conoscere i compagni e incontrare Antonio Conte.