“Sensazione incredibile”, Gilmour è sicuro: la sua promessa

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Billy Gilmour.

Archiviata la stagione con il Napoli, terminata con l’incredibile successo dello scudetto, tanti giocatori partenopei hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Vedi McTominay che ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia.

Il centrocampista, dunque, è stato costretto a lasciare il ritiro della sua scozia dove, ovviamente, c’è anche Billy Gilmour. Proprio l’ex Brighton ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Il centrocampista, esattamente dal suo ritiro con la Scozia, ha infatti parlato così:

“Ho terminato la stagione ad alto livello e voglio portare qui tutto quello che ho imparato. Quella di essere campione d’Italia è davvero una sensazione incredibile. Il mio duro lavoro di questi mesi è stato tutto finalizzato per vedere questi momenti”.

Billy Gilmour ha poi fatto una promessa ai tifosi della Scozia:

“Spero di poter fare ancora di più in futuro. Il mio desiderio è portare il livello che ho raggiunto nel Napoli qui in Nazionale. Posso dire che è stata una stagione lunga, ma quando vendiamo scelti per la Scozia vogliamo si venire che vincere le partite.