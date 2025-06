Napoli-Empoli, non solo Marianucci: altro nome per il centrocampo

Il Napoli pensa ad un altro colpo dell’Empoli, questa volta per il centrocampo: Manna non si ferma a Marianucci.

Giovanni Manna sta lavorando duramente al mercato estivo. Tanti i colpi di mercato che il direttore sportivo del Napoli ha in mente, tanti i nomi scritti sul taccuino. Antonio Conte ha fatto delle richieste specifiche, e la dirigenza partenopea ha intenzione di accontentarlo. D’altronde la decisione del tecnico leccese di proseguire il percorso sulla panchina del Napoli obbliga il club a lavorare in un certo modo (non che senza non sarebbe successo, sia chiaro), proprio per costruire una rosa altamente competitiva.

Tra le piste più calde c’è quella con l’Empoli, da cui il Napoli dovrebbe prendere Luca Marianucci. Il primo, ma non certamente l’ultimo, rinforzo per il reparto difensivo di Antonio Conte, che quest’anno ha dovuto gestire una serie di difficoltà soprattutto legate agli infortuni.

Napoli, Fazzini torna in auge: i dettagli

A quanto pare, però nel mirino del Napoli non c’è solo Marianucci. Giovanni Manna e Aurelio De Lsurentiis guardano in casa Empoli per provare a strappare un altro talento. Si tratta di Jacopo Fazzini, nome compare ciò a gennaio sulla lista della dirigenza azzurra. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Con l’Empoli c’è ancora una pista che può tornare calda: quella che porta a Jacopo Fazzini. Ha dato fastidio il suo tentennamento a gennaio, ma in caso di prezzo d’occasione, De Laurentiis c’è”, scrive il quotidiano.

La stagione di Fazzini è stata tartassata dagli infortuni, che praticamente lo hanno costretto a stare fuori per quasi 15 partite Nei 20 match disputati, però, ha messo a segno 4 gol ed un assist.