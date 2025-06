Napoli, dalla Serie A il vice Meret: l’offerta degli azzurri

Gli azzurri pensano ad un’alternativa tra i pali, pronto un biennale direttamente in Serie A: i dettagli.

Nelle ultime settimane il Napoli si è mostrato interessato ad una serie di portieri. Diversi i nomi emersi per la porta azzurra, parallelamente alle voci relative al rinnovo di Alex Meret.

La dirigenza azzurra vuole garantirsi una base solida anche tra i pali, in vista di una stagione complessa come quella in arrivo a fine agosto. E allora Giovanni Manna è alla ricerca di un portiere che possa dare una mano a Meret, partendo come sostituto ma, perché no, magari riuscendo anche a concedere un’alternanza.

Napoli, Leali nel mirino: l’idea degli azzurri

L’edizione odierna de la Repubblica di Genova rivela l’interesse del Napoli nei confronti di Nicola Leali, classe 1993, che potrebbe rappresentare una buona alternativa ad Alex Meret.