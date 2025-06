Il Settebello torna dopo la squalifica: Ungheria KO, finale thriller a Napoli

L’Italia di pallanuoto maschile torna in campo dopo la squalifica di sei mesi: finale con il brivido, dopo un largo vantaggio nei primi due periodi

La Nazionale di Sandro Campagna torna a giocare una partita dopo la squalifica inflitta dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, a causa della protesta contro gli arbitri alle Olimpiadi di Parigi.

Proprio ai quarti di finale contro l’Ungheria si consumò una delle pagine più tristi della pallanuoto, con errori su errori commessi dai direttori di gara, certificato e riconosciuto anche dalla World Aquatics. Di conseguenza, la rivolta delle calottine azzurre: spalle agli arbitri prima dell’inizio del match contro la Spagna e primo periodo con un uomo in meno, per via di un’ingiusta espulsione di Condemi ai quarti.

A causa della squalifica, l’Italia non ha partecipato alla World Cup, vinta dalla Spagna. La Nazionale è tornata per un test match in vista dei Mondiali di Singapore. Ma soprattutto il Settebello è tornato a Napoli dopo oltre vent’anni, con una vittoria che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni.

Protagonista assoluto dell’amichevole tra Italia e Ungheria alla Scandone è Stefano Guerrato con una tripletta nei primi due periodi. Il Settebello parte a razzo, realizzando otto reti nei primi sedici minuti. L’Ungheria alza il ritmo nel terzo periodo. Capitan Manhercz scatenato, prova a riaccendere le speranze con tre marcature.

Molnar riporta l’Ungheria sotto di un solo gol a 1’30” dalla fine, ma Nicosia sale in cattedra quando evita il pareggio con una parata straordinaria a distanza ravvicinata. Così, la Nazionale di pallanuoto maschile ritrova la vittoria a seguito della squalifica. Un finale davvero con i brividi, in cui la squadra di Sandro Campagna ha rischiato di farsi sfuggire una vittoria che sembrava in pugno dopo i primi due periodi. Il prossimo impegno sarà con la Grecia, a Larissa, per un altro test in vista dei Mondiali di Singapore che si terranno dall’11 luglio. L’Italia è inserita nel girone A con Serbia, Romania e Sudafrica.