Cajuste potrebbe lasciare il Napoli anche a titolo definitivo: De Laurentiis apre alla trattativa

Trattativa aperta per il centrocampista svedese, dall’Inghilerra ci provano seriamente: i dettagli.

Jens Cajuste potrebbe lasciare il Napoli a titolo definitivo. Il centrocampista svedese è reduce dalla stagione in Premier League con la maglia dell’Ipswich Town, con la quale si è trovato molto bene.

La retrocessione del club inglese, però, non ha sbloccato il riscatto automatico in caso di salvezza, e quindi Cajuste è tornato a Napoli in attesa di capire il suo futuro.

30 partite in Premier League cono il simbolo dell’importanza che lo svedese ha guadagnato all’interno della rosa dell’Ipswich Town, che adesso vorrebbe prenderlo anche a titolo definitivo.

Cajuste, l’Ipswich Town tenta l’affondo: De Laurentiis valuta

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che riporta l’interesse degli inglesi ma anche l’apertura di Aurelio De Laurentiis.

A quanto pare il patron del Napoli sarebbe disposto anche a limare qualcosina dai 9 milioni di euro che erano previsti dal riscatto automatico. Cajuste non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte, e quindi la società partenopea vorrebbe liberarsi di una pedina che sarebbe soltanto un esubero