Napoli, dall’Inghilterra confermano: contatti in corso per il centrocampista

Contatti in corso per portarlo in Inghilterra, lil giocatore conferma la sua volontà: i dettagli.

Non solo entrate ed uscite, ma anche una serie di situazioni “parallele”. Il mercato del Napoli si concentra su più fronti con il massimo impegno e l’obiettivo di costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha indubbiamente riacceso l’entusiasmo di una piazza che, dopo l’euforia per lo scudetto conquistato all’ultima giornata, temeva seriamente di perdere il tecnico leccese. E allora c’è bisogno di un mercato estivo concreto per una rosa che necessita di rinforzi, ma non solo.

Tra le voci relative alle entrate ed alle uscite, ci sono anche quelle che riguardano giocatori in prestito dal Napoli. Ne è un esempio Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999 in prestito all’Ipswich Town.

Cajuste, l’Ipswich Town vorrebbe riprenderselo: contatti col Napoli

La retrocessione del club inglese dalla Premier League alla Championship, di fatto, non ha sbloccato il riscatto automatico previsto dall’accordo con il Napoli.

Come riportato dall’East Anglian Daily Time, però, l’Ipswich Town è già in contatto con il Napoli (e con lo svedese) per provare comunque a confermare la presenza di Cajuste in Inghilterra anche per la prossima stagione. Lo stesso svedese aveva dichiarato, nei mesi scorsi, di trovarsi molto bene con il club inglese e di voler proseguire con loro.

Stesso discorso per il club, che vorrebbe continuare con Cajuste, ormai considerato importante per la squadra.