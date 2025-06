Donnarumma, l’agente parla chiaro: messaggio netto al Napoli

Gianluigi Donnarumma è il nome che ha infiammato la fantasia dei tifosi del Napoli in queste ultime settimane: parla il suo agente.

Grande protagonista in maglia Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma è ormai indicato all’unanimità come miglior portiere al mondo. L’estremo difensore è senza dubbio uno dei protagonisti della vittoria del Paris Saint Germain nella UEFA Champions League e la speranza è che la sua leadership, oltre che le sue parate, possano aiutare l’Italia a raggiungere i prossimi Mondiali, traguardo che ora sembra lontano dopo la pesante sconfitta per mano della Norvegia per 3-0.

Il suo nome, però, è molto caldo anche per quanto concerne il calciomercato: alcuni rumors lo hanno accostato anche al Napoli che intanto, a proposito di portieri, si appresta a rinnovare il contratto in essere con chi veste già di azzurro, ossia Alex Meret. A parlare di un possibile ritorno in Serie A del portiere nativo di Castellammare di Stabia è stato il suo agente, Enzo Raiola, chiudendo difatti la porta al campionato italiano, almeno per ora. Così facendo, il rappresentante del portiere del Paris chiude ogni chance anche per la suggestione Napoli, che fa sognare e non di poco i sostenitori di fede partenopea.

News Napoli calcio, l’agente di Donnarumma chiude la porta a un ritorno in Serie A

L’annuncio di Enzo Raiola, agente del portiere di proprietà del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma, sembra togliere ogni dubbio: non è previsto un ritorno in Serie A, a stretto giro, dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia.

In particolare, il rappresentante dell’ex Milan a StileTV si è detto non convinto di un possibile ritorno in Italia. Lo stesso Raiola ha ribadito che Donnarumma si trova bene al Paris Saint Germain, con cui è in ballo un rinnovo di contratto ancora tutto da scrivere.