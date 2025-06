Addio Napoli, ha scelto Conte: non si torna più indietro

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un addio in sede di calciomercato a causa di una decisione di Conte.

Dopo la vittoria del campionato, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno promesso ad Antonio Conte una squadra che sia in grado di poter affrontare una stagione ricchissima di partite. Il Napoli, infatti, è chiamato a fare bella figura in ben quattro competizioni. campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia, e Supercoppa italiana.

Il Napoli, dunque, è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Basta pensare che è davvero vicinissimo l’arrivo di Kevin De Bruyne. Ma in casa partenopea bisogna registrare un importantissimo aggiornamento su un addio in sede di calciomercato.

Napoli, Conte ha detto no ad un giocatore: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Antonio Conte ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna di mettere da parte l’ipotesi che porta a Jonathan David. Il Napoli era in fase avanzatissima nella trattativa con gli agenti del calciatore, visto l’accordo verbale raggiunto a 6 milioni di euro all’anno per le prossime quattro stagioni.

Al momento, di fatto, ci sarebbero davvero pochissime possibilità di vedere Jonathan David in Italia. Antonio Conte, invece, avrebbe dunque avanzato l’ipotesi che porta a Bonny. Il tecnico salentino, di fatto, considera l’attaccante del Parma come il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice Lukaku.