Sorpresa Demme, può tornare in Italia: contatti con un club campano

In questi minuti spunta la notizia di calciomercato che lascia sorpresi tutti i tifosi del Napoli: l’affare riguarderebbe, in modo clamoroso, l’ex Diego Demme.

Il calciomercato, si sa, è spesso terreno fertile di sorprese e colpi di scena, alcuni di essi impensabili e che lasciano spazio alla fantasia dei tifosi. Lo sanno bene i tifosi del Napoli che, a proposito di colpi sorprendenti, sono ormai a pochi passi dal grande acquisto a parametro zero, Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, insieme Luca Marianucci, dovrebbero essere ufficializzati dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, dopo che il numero uno dei partenopei ha annunciato che saranno diversi i tasselli da inserire in queste sessione di calciomercato.

Sempre a proposito di colpi di scena, l’ultim’ora che arriva dalla redazione di Sky Sport ha dell’incredibile e riguarda un ex Napoli, che ha vinto lo Scudetto nella stagione 2022 – 2023. Diego Demme potrebbe fare il suo ritorno in Italia ed è in contatto con l’Avellino, club neopromosso in Serie B che, evidentemente, fiuta l’occasione di poter aggiungere un calciatore di assoluta esperienza all’interno del proprio organico che va adeguato alla seconda categoria. Inutile anche sottolineare che tale indiscrezione ha scatenato fin da subito le reazioni sorprese da parte dei sostenitori di fede azzurra.

Calciomercato, contatti tra Diego Demme e l’Avellino: la situazione

Diego Demme potrebbe fare il suo ritorno nel calcio italiano e, soprattutto, in Campania: il centrocampista tedesco, di origini italiane, sarebbe nel mirino dell’Avellino.

A renderlo noto è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che a tal riguardo scrive: