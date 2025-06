Napoli, doppio tentativo con la Juventus: Manna pesca dal suo passato

Gli azzurri faranno un doppio tentativo per due nomi provenienti dal passato del direttore sportivo dei partenopei: tutti i dettagli

Sono giorni di confronti e tentativi, sondaggi e richieste di informazioni. Il Napoli sta mettendo le basi per la prossima stagione e lo sta facendo attraverso un lavoro scrupoloso di Giovanni Manna. In questa fase post campionato, dopo la conferma di Antonio Conte come tecnico, il direttore sportivo ha iniziato a lavorare di comune accordo con l’allenatore per portare in azzurro i nomi preferiti del mister.

Tra questi ce ne sarebbero due direttamente collegati al passato di entrambe le figure chiave del Napoli. Sia Conte che Manna, infatti, hanno un passato alla Juventus e quest’ultimo ha avuto modo di costruire attivamente la rosa bianconera nelle ultime stagioni (fino al suo addio la scorsa estate ndr). Una possibile corsia preferenziale? Non del tutto, dato un rapporto non così idilliaco con la dirigenza juventina.

Napoli, assalto doppio alla Juve: Gatti e Miretti gli obiettivi

Secondo quanto riferito da più fonti di mercato, il Napoli avrebbe messo gli occhi su due nomi precisi in casa Juve. Il primo è quello di Federico Gatti. Il difensore bianconero piace da tempo, ed è ritenuto un nome interessante per rinforzare la retroguardia. Un centrale vecchio stile, roccioso e fastidioso da ritrovarsi come avversario.

La Juventus ha tentennato nel rinnovo contrattuale e il calciatore farà il Mondiale per Club senza aver avuto modo di parlare con la società. Il suo accordo scadrà nel 2028, dunque ci sono ancora 3 anni davanti, ma l’entourage avrebbe spinto per un adeguamento economico.

Situazione ancora più delicata quella di Miretti, che ha giocato in prestito al Genoa in questa stagione e tornerà in bianconero momentaneamente. Prima di un infortunio alla spalla, che lo ha costretto a operarsi e a saltare la parte finale della stagione, il centrocampista non si era comportato male in rossoblù. Ha chiuso il campionato con 3 gol e 3 assist e a 21 anni può diventare un rinforzo interessante.

Situazioni che andranno discusse solamente nelle prossime settimane. I due calciatori della Juve rientrano nel novero dei numerosi profili nel taccuino di Manna. Il Napoli sta valutando diversi giocatori e tra circa un mese prenderà le decisioni definitive, in base a come si svilupperanno le trattative.