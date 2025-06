“Chiesa vuole tornare subito in Italia”, la rivelazione apre nuovi scenari: cosa farà il Napoli

L’attaccante oggi in forze al Liverpool ha chiesto esplicitamente di tornare in Italia in estate, aprendo nuovi scenari: quali saranno le prossime mosse degli azzurri

Si è deciso Federico Chiesa e non ha più alcun dubbio: la sua priorità è quella di tornare in Serie A. L’avventura al Liverpool si è rivelata un disastro, nonostante la vittoria della Premier League alla quale ha contribuito il tanto che è bastato giusto per ricevere la medaglia.

L’infortunio subito a inizio stagione lo ha condizionato notevolmente. Il problema muscolare lo ha tenuto fuori per tutto ottobre e persino novembre, portandolo al rientro solamente a metà dicembre. Rientrare con i ritmi della Premier, in quelle condizioni, è stato un problema serio, tanto che ha ripreso a giocare con le giovanili, prima di rivedere la convocazione con i big.

Chiesa verso la Serie A: cosa succede con il Napoli

Una stagione difficile, dunque, che ha convinto Chiesa a voler tornare in Italia. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il giocatore ha proprio espresso la sua priorità per la prossima stagione, ovvero quella di giocare in Serie A. Lo scarso minutaggio ha spinto ulteriormente l’esterno verso questa scelta, che ha smosso quindi le squadre italiane.

Tra queste anche il Napoli, che da tempo era nell’orbita di Chiesa. Tre sono gli ostacoli: il primo è legato alla concorrenza, ma con il giusto progetto gli azzurri possono superarla e convincere il giocatore. Il secondo è legato alle condizioni fisiche, dato che dopo la rottura del crociato Chiesa ha avuto numerosi piccoli acciacchi e con i ritmi di Conte andrà tenuto in considerazione qualche stop di troppo.

E terzo, più importante, l’aspetto legato all’accordo economico. Il Liverpool non sembrava così intenzionato a farlo partire in prestito, ma quasi nessun club italiano sarà disposto ad un acquisto secco, senza troppe garanzie e tutele sul fisico del giocatore. Inoltre le cifre non sarebbero basse, né per il trasferimento e né per il cartellino. Un rischio troppo alto.

I Reds dovranno fare un passo verso le società di Serie A, aprendo a un prestito anche di un solo anno, con un diritto di riscatto che potrà convincere un club a investire tra un anno, in base al rendimento di Chiesa. Non resta che attendere, ma la volontà del calciatore sarà determinante.