Chiesa-Napoli, Fabrizio Romano allo scoperto: indizio super

L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, calciatore accostato al Napoli ormai da tempo.

Giugno è iniziato da poco più di una settimana, ma in casa Napoli le operazioni di mercato sono già nel vivo. Il lavoro del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è frenetico ormai da settimane, con l’intento ben chiaro di regalare ad Antonio Conte un organico di assoluto livello, considerando lo Scudetto da difendere e una UEFA Champions League da vivere, almeno questo è l’auspicio del club, da protagonista. Già molteplici i nomi accostati alla compagine campione d’Italia in carica, che dovrà mettere a segno non pochi colpi per rendere la rosa dei partenopei più attrezzata per le quattro competizioni a cui è attesa.

Tra le piste di mercato più calde da ormai un anno a questa parte è quella che porterebbe a Federico Chiesa: quest’ultimo sarebbe nella lista dei desideri di Giovanni Manna, che dovrà assicurarsi almeno un esterno offensivo in questa sessione di calciomercato. A parlarne è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, a DAZN, confermando le intenzioni da parte dell’ex Juventus e Fiorentina di lasciare il Liverpool per voler far ritorno in Serie A. Milan e Napoli, al momento, le due squadre che sembrano in corso per l’esterno della Nazionale.

Calciomercato SSC Napoli, Romano: “Chiesa vuole lasciare Liverpool”

Fabrizio Romano non ha dubbi: Federico Chiesa vuole chiudere la sua esperienza in Premier League, in maglia Liverpool, per ritornare a giocare nel campionato di Serie A.

Di seguito, quanto svelato dall’esperto di calciomercato a tal riguardo:

“Federico Chiesa valuta l’addio al Liverpool. Vuole continuità e fra un anno c’è il Mondiale, dove la speranza è che ci sia anche l’Italia. Vuole giocare di più nella prossima stagione, non è contento del suo minutaggio al Liverpool. Vuole tornare in Serie A, con alcuni rumors che parlo parlano di Napoli e Milan”.

Ultime mercato Napoli calcio: caccia ai rinforzi per le corsie esterne

La priorità del Napoli in sede di calciomercato è senza dubbio il voler rinforzare le fasce offensive, soprattutto dopo l’addio a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia (accasatosi al Paris Saint Germain, ndr).

Federico Chiesa è soltanto uno dei nomi accostati al club partenopeo, che valuta anche altri nomi come Dan Ndoye e Antonio Nusa. Nomi che dimostrano quella che è l’ambizione degli azzurri, che vogliono allestire una rosa all’altezza delle ambizione di una piazza che ormai ci ha preso gusto a vincere.