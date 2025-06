Serie A 2025/26, ufficiale la prima giornata di campionato: ecco con chi giocherà il Napoli

Ecco la prima giornata della Serie A 2025/26, ufficializzato il calendario.

Al Teatro Regio di Parma si sta svolgendo la cerimonia di ufficializzazione del calendario della prossima stagione di Serie A. Dopo lo scudetto vinto dal Napoli, tutte le squadre si preparano a ripartire in vista di un’estate importante. Tanti gli obiettivi fissati dalle società di Serie A, sia per quanto riguarda la prossima lotta scudetto che per quel che riguarda i posti europei.

“Il nostro è uno dei campionati più belli del mondo”, ha dichiarato per l’occasione il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Serie A 2025/26, ufficiale la prima giornata di campionato

Di seguito la prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Tanti i criteri da tenere in considerazione, come l’assenza della sosta invernale oppure l’asimmetria tra girone di andata e ritorno.