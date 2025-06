Rivoluzione Napoli, i cambiamenti sono epocali: De Laurentiis non torna più indietro!

In casa Napoli sta per partire una vera e propria rivoluzione. Il patron azzurro, infatti, ha le idee molto chiare in vista del futuro.

Sono e saranno giorni caldissimi per il Napoli. La vittoria del quarto Scudetto non dev’essere un punto di arrivo, ma una partenza verso nuovi e grandi obiettivi. L’avvento di Antonio Conte, poi confermato anche per la prossima stagione, è un chiaro segnale che rappresenta la voglia del patron di rendere grandi i colori azzurri. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di stanziare un budget da capogiro per permettere alla squadra di essere competitiva su più fronti.

De Laurentiis scatenato: pronti 200 milioni per il mercato estivo

Il Napoli vuole diventare ancor più grande. Il quarto Scudetto non basta al presidente Aurelio De Laurentiis, il quale starebbe progettando di aprire un ciclo vincente in vista dei prossimi anni. La volontà è già chiara: investire grossissime somme di denaro affinché la squadra lotti anche in Europa.

La risposta a tale volontà è certamente il mercato estivo. Attraverso quest’ultimo, infatti, verranno sanciti gli obiettivi futuri che al momento appaiono molto elevati. Come riportato da “Il Mattino” il numero uno del club azzurro sarebbe pronto a mettere a segno numerosi colpo, in modo tale da far gioire Antonio Conte.

Infatti, il budget destinato al mercato dovrebbe essere di circa 200 milioni di euro. Si tratta, quindi, di una cifra molto importante che permetterà alla dirigenza di ingaggiare diversi calciatori. Ad oggi, ancor più in Italia, sono pochissime le società in grado di effettuare sforzi economici così importanti.

Mercato e non solo: il nuovo progetto di De Laurentiis

Il mercato estivo, come già ampiamente anticipato, rappresenta il primo tassello per permettere al Napoli di lottare in Italia e in Europa. In realtà, però, la volontà del club non si fermerebbe qui. Infatti, l’obiettivo sarebbe quello di avere a disposizioni delle infrastrutture adeguate, attraverso le quali costruire grandi successi.

Come riportato da “Il Mattino” il budget complessivo stanziato dal patron azzurro sarebbe di 300 milioni di euro. I primi duecento sarebbero destinati al mercato, mentre i cento restanti verrebbero investiti nel Centro Sportivo e nei cambiamenti da apportare allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli vuole alzare l’asticella e vuole farlo attraverso campi adeguati sia alla prima squadra che alla Primavera. Al tempo stesso, invece, per quanto riguarda il Maradona si parla da diverso tempo della possibile riapertura del terzo anello che porterebbe a circa 8mila posti in più. Da definire, invece, il tema legato alla rimozione della pista d’atletica.