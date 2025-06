Obaretin torna dal prestito, il Napoli dovrà valutarlo: le parole dell’agente

Giovanni Manna e Antonio Conte chiamati ad una risposta, valutarlo o rimandarlo in prestito da qualche parte?

Diverse le situazioni che il Napoli di Antonio Conte dovrà fronteggiare in vista della sessione estiva di mercato. Non solo colpi in entrata, ma anche giocatori in uscita e anche qualcuno che tornerà dal prestito e il cui futuro essere valutato.

Uno di questi è Nosa Edward Obaretin, difensore classe 2003 nel Napoli dal 2022 con la Primavera. Dopo le esperienze a Trento e a Bari, Obaretin tornerà a Napoli poiché scadrà il prestito cn il club pugliese. Ai microfoni di Stile Tv è intervenuto l’agente Lorenzo Lazzari, che ha analizzato la situazione del difensore.

“Obaretin? Sono di parte perchè lo seguiamo da tempo e per me arriverà ad altissimi livelli. I rapporti col Napoli sono buonissimi, ci incontreremo per definire il futuro del ragazzo che è giovane, ma si è già messo in mostra. Ha richiamato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri per cui con grande calma decideremo il meglio. L’Italia non è un paese per giovani, troppe volte ai giovani non vengono concesse opportunità e non gli viene neanche concesso di sbagliare. Gli esempi più belli sono stati quelli dei giovani come Comuzzo che nessuno avrebbe immaginato facesse una stagione del genere. La forza di Obaretin sta nella mentalità che poi è ciò che gli ha permesso di esplodere”, ha commentato l’agente.

Obaretin, dal ritiro con Conte al futuro: la situazione

Una situazione in bilico, non ancora definita né dal Napoli ne dall’entourage dello stesso Obaretin.