Napoli, non solo Ndoye: contatti diretti per il secondo colpo

Il Napoli, oltre a Ndoye, ha tutta l’intenzione di prendere un altro giocatore importante.

Il Napoli , dopo aver vinto lo scudetto, si è focalizzato sulla permanenza di Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, era corteggiato dalla sua ex Juventus, ma poi ha scelto di restare alla guida della squadra partenopea.

Archiviata la permanenza di Antonio Conte, di fatto, il Napoli si è focalizzato ovviamente sul mercato dei calciatori. Intorno al club partenopeo, infatti, stanno circolando tantissimi nomi. Tra questi bisogna sicuramente inserire quello di Ndoye, ma la squadra azzurra è pronta a compiere un altro colpo.

Napoli, individuato per profilo perfetto per rinforzare la difesa: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Sam Beukema è considerato dal Napoli il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto difensivo. Con il Bologna, tra l’altro, c’è stato anche il primo contatto ufficiale.

Il Napoli, visto l’interessamento per Ndoye, continua a spingere con il Bologna, anche se è davvero difficile che si concluda una doppia operazione. Il team felsineo, infatti, non ha l’intenzione di vendere tutti i suoi migliori giocatori in una sola sessione di calciomercato.