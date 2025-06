McTominay, parla il capitano della Scozia: “Allo United non aveva avuto il rispetto che meritava”

McTokminay e Gilmour esaltati dalla Scozia, le belle parle del capitano e del Ct: i dettagli.

Non solo in Italia McTominay e Gilmour hanno attirato l’attenzione degli appassionato e degli esperti di calcio. Il talento dimostrato dai due centrocampisti scozzesi non è passato inosservato in tutto il panorama calcistico globale, che adesso non può che complimentarsi con loro.

Andy Robertson, capitano della Scozia, hanno parlato dal ritiro della Nazionale rilasciando alcune dichiarazioni sui due calciatori del Napoli. In particolare, Robertson si è concentrato sull’errore commesso dal Manchester United e lasciar partire McTominay.

“Penso che sia andato in Italia con qualcosa da dimostrare, ovvero che il Manchester United e la Premier League avevano torto. È andato a Napoli ed è riuscito a dimostrare tutto con successo. Questo è merito suo, merito del suo atteggiamento e della sua determinazione ad essere ora nella migliore versione di se stesso. Ora è considerato un re a Napoli. Allo United forse gli mancava avere continuità in campo. Probabilmente non ha avuto il rispetto che meritava. Poi va in Italia, fa una magnifica stagione e la chiude vincendo il campionato. Anche prima che andasse al Napoli, le sue prestazioni con la Scozia erano state incredibili. Sta migliorando sempre di più”, ha commentato.

E poi un’analisi anche sulle prestazioni di Gilmour.

“È impossibile trascurare anche il livello di Billy, perché è stato eccellente anche lui da quando è arrivato a Napoli. Ci parla della città, che lui può uscire un po’ più liberamente di Scott. I tifosi li amano tanto e questo è speciale anche per il nostro Paese”, ha proseguito Robertson.

McTominay e Gilmour, il ct scozzese li elogia

Anche Steve Clarke, commissario tecnico della Scozia, ha parlato dei due centrocampisti del Napoli, confermando le sensazioni positive su entrambi.