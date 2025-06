Gatti-Napoli, Di Marzio lancia l’ULTIM’ORA: che assist per gli azzurri!

Federico Gatti è uno dei nomi accostati alla SSC Napoli per il mercato estivo: arriva la notizia dell’ultim’ora da parte del giornalista Gianluca Di Marzio.

È un calciomercato già molto bollente in casa Napoli, malgrado si è appena agli inizi di giugno. Tanti i nomi accostati al club partenopeo, che ha intenzione di regalarsi una rosa di livello per la prossima stagione. D’altronde, la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del club campione d’Italia è garanzia di competitività e per assicurarsi la medesima servono sicuramente degli investimenti di un certo tipo.

Reparto che sarà tenuto d’occhio dalla dirigenza partenopea è quello difensivo. Tra i nomi accostati al club azzurro c’è anche quello di Federico Gatti: il difensore della Juventus, secondo quanto si apprende dal giornalista Gianluca Di Marzio, non sarebbe poi così vicino al rinnovo con i bianconeri, situazione che potrebbe agevolare l’eventuale assalto della società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato SSC Napoli, occhio a Gatti: le ultime

A confermare l’interesse del Napoli per Federico Gatti è anche Gianluca Di Marzio, che a sua volta ha svelato quella che è la distanza economica tra l’ex Frosinone e i bianconeri in merito al rinnovo di contratto.

Altra squadra interessata a Gatti è anche l’Aston Villa, pronta a sottoporre all’attenzione del centrale una proposta molto importante. Resiste anche la pista Sam Beukema per il Napoli, nome che in queste settimane è divenuto molto caldo all’ombra del Vesuvio.