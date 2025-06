De Siervo: “Sentiamo ancora le vibrazioni per quello che abbiamo vissuto a Napoli”

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato la stagione appena terminata, di seguito le sue parole.

In occasione del Festival della Serie A, tenutosi in giornata presso il Teatro Regio di Parma l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha analizzato la stagione appena conclusa. Tra i temi trattati, l’ad si è focalizzato sulla competitività del nostro campionato, in particolare sulla bellezza di avere ancor diverse posizioni in classifica aperte all’ultima giornata.

“Abbiamo il piacere di guidare una lega calcio, che è diventato una forma di racconto, un grande romanzo popolare che raccoglie le persone di ogni età e centro sociale, è l’unico evento collettivo che tiene unite le persone. Quello che abbiamo vissuto a Napoli, con un’ultima giornata punto su punto, ha creato un effetto domino emotivo di cui ancora sentiamo le vibrazioni“, ha commentato De Siervo.

De Siervo continua: “Siamo orgogliosi”

Come dichiarato da Luigi De Siervo, avere diverse squadra in lotta è un bene per il nostro campionato, che ancora una volta ha dimostrato che piazze “diverse” dal solito possono puntare in alto.