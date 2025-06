Clamoroso Osimhen, l’ultim’ora spiazza il Napoli e i suoi tifosi: la notizia è sorprendente

Sono giorni molto caldi per Victor Osimhen e non solo. Il Napoli attende la cessione dell’attaccante nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere più in bilico che mai. Nelle ultime ore, l’attaccante è stato a lungo accostato all’Arabia Saudita, ma la trattativa non sarebbe andata per il verso giusto. Ora il Napoli attende speranzoso, ma negli ultimi minuti sono arrivati dettagli importanti sul calciatore.

Osimhen alza il muro all’Al-Hilal: la decisione

Il futuro di Victor Osimhen continua a sorprendere tutti. Il calciatore ha vestito la maglia del Galatasaray, ma ora è il momento di fare ritorno a Napoli. In Campania, però, si fermerà solo in attesa della cessione a titolo definitivo. Infatti, il nigeriano è sul mercato ed è presente una clausola valida per l’estero dal valore di 75 milioni di euro.

Sulle tracce del calciatore c’è da tempo l’Al-Hilal, noto club che nelle ultime ore ha ufficializzato Simone Inzaghi come allenatore della prima squadra. Da qui, infatti, sarebbe nata la necessità di costruire una squadra stellare. Nelle ultime ore è stata presente un’offerta che però è stata rispedita al mittente da parte del Napoli.

Oltre a ciò, come riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe neppure l’accordo tra il club arabo e Victor Osimhen. Quest’ultimo, ha rifiutato due proposte contrattuali: la prima da 26 milioni di euro a stagione e la seconda da 30 milioni. Tutto ciò complica la trattativa con il nigeriano che è chiamato a decidere il proprio futuro.