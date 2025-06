Vacanza ad Ischia per Manna: l’accoglienza del Club Napoli ‘Diego Armando Maradona’

Manna ha trascorso qualche giorno di vacanza ad Ischia, dove ha ricevuto la calorosa accoglienza del Club Napoli ‘Diego Armando Maradona’.

Dopo una lunghissima stagione, di fatto, il Napoli è riuscito a battere l’Inter di Simone Inzaghi in una lotta scudetto tra le più incerte della storia del campionato di Serie A. Una volta ufficializzato il quarto scudetto, dunque, la squadra azzurra è stata protagonista di tantissimi festeggiamenti.

Tra più scatenati, sia allo Stadio Maradona nella serata della vittoria sul Cagliari che nella parata dei bus scoperti sul lungomare di Mergellina, bisogna sicuramente inserire Giovanni Manna. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, ha ricevuto una bellissima accoglienza in una delle perle di Napoli: Ischia.

Napoli, che accoglienza a Manna nell’isola d’Ischia

Il direttore sportivo azzurro, infatti, ha trascorso qualche giorno di vacanza sull’isola campana, esattamente a Lacco Ameno, presso l’albergo della Regina Isabella, nota struttura alberghiera. Giovanni Manna, prima volta per lui ad Ischia, è stato calorosamente accolto dai responsabili del Club Napoli d’Ischia ‘Diego Armando Maradona‘, ovvero da Michele Patalano e Michele Mattera, purtroppo mancavano gli altri membri del direttivo Alessandro Viola, Gigi Cigliano e Gabriele Silvestri per impegni di lavoro.

Giovanni Manna, dunque, ha ricevuto i ringraziamenti da parte di Michele Patalano e Michele Mattera per la grandissima stagione vissuta con il Napoli. Il dirigente partenopeo, dunque, ha autografato alcune maglie della collezione dello stesso Michele Mattera, ovvero la numero 4 di Buongiorno e la numero 8 di McTominay.

Il direttore sportivo del Napoli, inoltre, ha anche firmato un gagliardetto ufficiale della SSC Napoli. Mentre i membri del club Napoli d’Ischia ‘Diego Armando Maradona’ hanno regalato a Giovanni Manna una ceramica artistica realizzata dal Presidente del Club, nonché artista, Michele Patalano, in arte ‘Mikelart’, dono che ha molto apprezzato.

Durante l’incontro, il telefono di Giovanni Manna non ha mai smesso di squillare, dimostrazione del grande impegno e del lavoro continuo legato al calciomercato di questi giorni con tantissime trattative in corso.

Lo stesso direttore sportivo del Napoli ha ribadito la propria soddisfazione sia per la riconferma di mister Antonio Conte che per l’opportunità di lavorare in una città passionale come Napoli, dove ci sono tifosi straordinari e all’interno di una società ambiziosa come il Napoli, guidata con determinazione dal Presidente Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Manna, inoltre, ha anche confidato che le emozioni vissute, e che continua a provare, incontrando tantissimi tifosi, resteranno per sempre tra i suoi ricordi più belli e indelebili. Prima di andare via, non ha chiuso alla possibilità per un prossimo momento di relax sull’isola, tempo e calciomercato permettendo.