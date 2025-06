Romano annuncia: “Tutto sfumato”, irruzione a sorpresa per Osimhen

Arrivano grandi novità riguardo il futuro di Victor Osimhen: secondo Fabrizio Romano, potrebbe esserci un inserimento a sorpresa.

Aumentano giorno dopo giorno i dubbi sul futuro di Victor Osimhen. Nella stagione appena terminata l’attaccante ex Napoli ha dimostrato nuovamente le sue immense doti realizzative e ha attirato l’interesse di tantissimi club europei.

Nel frattempo il noto giornalista Fabrizio Romano ha svelato delle novità interessanti sul futuro incerto di Osimhen. La trattativa con l’Al Hilal sembra ormai prossima al fallimento, ma sullo sfondo si presenta un altro club che farà sul serio per ingaggiare l’attaccante nigeriano.

Romano: “Trattativa sfumata con l’Al Hilal”

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Hilal non ha trovato l’accordo con Victor Osimhen: difficilmente Inzaghi potrà allenare il bomber ex Napoli.

Secondo il giornalista, la trattativa tra l’attaccante ex Napoli e l’Al Hilal è ormai ad un passo dal fallimento. Il club saudita non ha trovato un accordo con il calciatore, che ha infatti rifiutato l’ingaggio proposto dalla squadra di Simone Inzaghi.

Anche il Napoli aveva respinto la prima offerta dell’Al Hilal. I sauditi avevano offerto ben 70 milioni di euro per l’attaccante nigeriano, ma il club azzurro non lascerà partire Osimhen per un prezzo inferiore al valore della clausola, ossia 75 milioni. L’ex allenatore dell’Inter cercherà di convincere il suo nuovo club ad aumentare l’offerta, ma ormai sembra non ci siano più le basi per un approdo del nigeriano in Arabia Saudita.

Romano: “Il Galatasaray entra nella corsa per Osimhen”

Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen, credendo nella possibilità di confermare il nigeriano con la maglia del club turco, magari a titolo definitivo questa volta.

Il Galatasaray sembra essere molto deciso ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo e starebbe cercando di chiudere la trattativa il prima possibile per bruciare la concorrenza.

Nell’ultima stagione la punta nigeriana ha indossato proprio la maglia dei turchi, stupendo tutti i tifosi grazie alle sue fantastiche prestazioni e alle sue numerosi reti. Il Galatasaray dovrebbe offrire all’ex Napoli uno stipendio davvero da urlo, oltre alla garanzia di potersi esprimere in un ambiente in cui l’ex Lille si è trovato davvero molto bene. Osimhen potrebbe decidere di firmare a titolo definitivo con il club turco, in particolar modo grazie alla partecipazione alla prossima Champions League, fattore che aumenta le chances per la società di Istanbul.