Inzaghi lascia l’Inter e al Napoli arriva una valanga di soldi per il mercato

In casa Napoli, di fatto, ci sono da registrare delle grosse novità sul futuro di Victor Osimhen.

Il Napoli ha tutta la voglia di costruire una squadra davvero importante per la ricca stagione dell’anno prossimo. I partenopei, infatti, si vogliono far trovare pronti in vista delle tantissime competizioni che dovranno affrontare.

Lo stesso Antonio Conte ha già ribadito che bisogna lavorare tantissimo sia per difendere lo scudetto vinto due settimane fa che per far bella figura nelle varie Coppe, soprattutto in Champions League, Proprio per questo motivo, di fatto, ci sarà un importantissimo calciomercato, il quale sarà finanziato dalla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen.

Napoli, offerta per Osimhen recapitata dall’Al-Hilal: le ultime

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Al-Hilal ha infatti recapitato al Napoli l’offerta per acquisire le prestazioni di Victor Osimhen, ovvero 65 milioni di euro più altri 5 di bonus. Questa proposta, però, non arriva ai 75 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del bomber nigeriano.

C’è da vedere se il Napoli dirà sì a questo ‘piccolo sconto’. I due club, infatti, sono in contatto per cercare di chiudere l’affare. L’Al-Hilal, tra l’altro, attende anche il via libera definitivo dello stesso Victor Osimhen.