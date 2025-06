Mercato, non solo Osimhen: Inzaghi vuole strappare un altro calciatore al Napoli

Simone Inzaghi potrebbe intralciare le strategie di calciomercato del Napoli: la notizia lanciata dall’esperto fa preoccupare i tifosi.

Sono ore febbrili in Serie A per quanto riguarda il valzer delle panchine. Diverse sono gli allenatori ancora da piazzare e la situazione si fa sempre più intrigante. Basti pensare che l’Inter soltanto in queste ore starebbe accelerando in via definitiva per Chivu, che dovrebbe prendere il posto di Simone Inzaghi. Quest’ultimo, nella giornata di mercoledì 4 giugno è stato ufficializzato dall’Al Hilal, ambizioso club di Saudi Pro League pronto a degli investimenti davvero da urlo.

Non a caso, uno degli obiettivi per l’attacco è Victor Osimhen, anche se per quest’ultimo si sta facendo sempre più calda l’ipotesi di una conferma in maglia Galatasaray. Malgrado l’offerta fatta recapitare al club del presidente Aurelio De Laurentiis, l’Al Hilal è lontano da un accordo, sia lato club che con il calciatore. Per questo motivo, i sauditi potrebbero guardarsi attorno e, secondo quanto svelato in questi ultimi minuti, gli occhi potrebbero posarsi su Darwin Nunez, calciatore di proprietà del Liverpool che è seguito anche dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna.

Calciomercato SSC Napoli, l’Al Hilal pensa a Darwin Nunez: piace anche agli azzurri

L’Al Hilal, nel caso in cui dovesse essere confermato il raffreddamento della pista Victor Osimhen, potrebbe piombare su Darwin Nunez.

A rivelarlo è il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sottolineando come il centravanti di proprietà del Liverpool sia seguito anche dal Napoli. Una novità che, dunque, potrebbe condizionare le mosse del club azzurro, a caccia di un colpo di un certo tenore da affiancare a Romelu Lukaku, che resterà in ogni caso un calciatore molto importante per Antonio Conte e il suo Napoli, nella scia di un’annata in cui è stato sicuramente importante.

Ultime news Napoli calcio: le ultime sul colpo in attacco

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è chiamato a risolvere la questione legata alla cessione di Victor Osimhen, per cui resta sempre più plausibile l’addio a titolo definitivo.

In attesa di accelerare su tale scenario, diversi sono i nomi accostati agli azzurri per quanto concerne il mercato in entrata. Congelata la pista che porterebbe al parametro zero Jonathan David, i nomi più caldi sono quelli di Bonny e Lucca, calciatori che più si avvicinano alle esigenze tecnico – tattiche di Antonio Conte.