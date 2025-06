David al Napoli? L’attaccante rompe il silenzio e spiazza tutti: l’annuncio sul futuro è netto

Jonathan David, ormai ex giocatore del Lille, è nel mirino del Napoli. L’attaccante ha rotto il silenzio svelando tutta la verità.

Il Napoli segue Jonathan David. L’attaccante è nel mirino del club azzurro, il quale però non ha ancora affondato il colpo decisivo. Il bomber si è ormai liberato dal Lille a parametro zero, motivo per il quale è libero di approdare dove preferisce. Intanto, però, sono arrivati commenti importanti proprio da parte del giocatore.

David svela tutto: “Non ho nessun accordo con il Napoli”

Jonathan David, ormai ex Lille, è sempre più nel mirino del Napoli. Dopo giorni di silenzio, il calciatore ha deciso di svelare cosa sta accadendo in chiave mercato. Di seguito le sue parole dopo un’intervista rilasciata a “The Athletic”. Il suo annuncio.

“Sono alla ricerca di un grande progetto. Cerco un club competitivo, dove sia possibile vincere titoli e trionfare. Al momento, non ho un accordo con il Napoli però è certamente un grandissimo club che vorrà vincere ancora nei prossimi anni”. Sulla Serie A: “Parliamo di un campionato molto tattico, quindi differente rispetto alla Premier League. Una cosa è certa: voglio trovare squadra già nel precampionato in modo tale da lavorare bene. Bisogna essere preparati a tutto”.

Il talento canadese, poi, piace moltissimo anche alla Juventus che potrebbe rappresentare una “minaccia” per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Di seguito l’annuncio del giocatore sul club bianconero.