Chivu verso l’Inter, pronto il primo sgambetto al Napoli: c’entra il mercato

Cristian Chivu è a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’Inter: una situazione che potrebbe influenzare anche il mercato del Napoli.

Continua il valzer delle panchine che sta appassionando i vari tifosi in Serie A, nelle ultime settimane. Un problema che da poco più di una settimana non riguarda più il Napoli, che continuerà con Antonio Conte. L’obiettivo è quello di difendere lo Scudetto, con l’auspicio di dire la propria anche nella UEFA Champions League, competizione in cui gli azzurri tornano dopo un anno di assenza.

Cambia, invece, l’Inter, che nelle scorse ore ha registrato l’addio di Simone Inzaghi, che si è accasato all’Al Hilal. I nerazzurri sono sempre più convinti nel puntare su Cristian Chivu, ora alla guida del Parma. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la firma sui contratti e rendere effettiva una pista divenuta caldissima dopo il mancato arrivo di Cesc Fabregas (che resta al Como, ndr). Tale scenario, se confermato, potrebbe condizionare anche le mosse del Napoli: uno dei nomi seguiti dagli azzurri è Bonny, che a questo punto diventa un nome forte anche per l’Inter (che già segue da tempo il giocatore), visto l’avvento ormai vicino di Chivu sulla panchina dell’Inter.

Notizie Napoli calcio, Chivu potrebbe spingere per Bonny: la situazione

Bonny è uno dei nomi tenuti d’occhio dal Napoli in sede di calciomercato per quanto riguarda l’attacco. Il centravanti del Parma, però, piace anche all’Inter.

Secondo quanto sottolineato anche dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l‘arrivo di Cristian Chivu all’Inter potrebbe spingere i nerazzurri a sferrare l’assalto per Bonny, calciatore di cui si è parlato molto in questi giorni all’ombra del Vesuvio e che sarebbe molto vicino alle esigenze tecnico – tattiche di Antonio Conte. Ora, però, va aspettata la formalizzazione dell’accordo tra il tecnico e l’Inter, ancor prima di pensare poi a sviluppi di mercato che potrebbero intrecciarsi anche con la compagine Campione d’Italia.

Ultimissime news Napoli calcio: le ultime sul colpo in attacco

Cosa succederà nel caso in cui l’Inter dovesse effettivamente affondare per Bonny, obiettivo di mercato anche per il Napoli? Il lavoro di Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club azzurro, è già nel vivo ed è da tenere assolutamente in considerazione che l’attaccante del Parma non sia l’unica opzione al vaglio della dirigenza azzurra.

Occhio anche a Lorenzo Lucca, di proprietà dell’Udinese, senza dimenticare Jonathan David. Quest’ultimo sarebbe disponibile a parametro zero, ma in questo momento l’operazione viene definita da più fonti come in stand by.