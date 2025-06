Calendario Serie A 2025-26, regole e criteri del sorteggio: la guida

Nelle prossime ore sarà sorteggiato il calendario della Serie A 2025 – 2026: tutto quello che c’è da sapere sui criteri e sulle regole.

Manca poco per scoprire quale sarà il calendario della prossima stagione di Serie A, il cui sorteggio avrà vita nel corso del Festival della Serie A, che si terrà a Parma. Un appuntamento ormai consueto per tutti gli appassionati che, per questa volta, si terrà in leggero anticipo rispetto a quanto era abituale fissare il sorteggio. Il tutto, mentre la Serie A attende di scoprire la composizione delle (numerose) panchine che restano in dubbio o, addirittura, senza proprietario.

Panchina bel salda, invece, quella di Antonio Conte, che anche nella prossima stagione sarà alla guida del Napoli. Adesso c’è curiosità per capire quale sarà la prima squadra che gli azzurri affronteranno nella Serie A 2025 – 2026, da Campioni d’Italia in carica.

Serie A 2025 – 2026, i criteri del sorteggio del calendario

In attesa che arrivi il tanto atteso inizio del sorteggio del calendario della Serie A 2025 – 2026, è bene fare un punto della situazione in merito alle regole e ai criteri, oltre che alle date stesse.

Queste le linee guida da tenere a mente per il sorteggio:

Calendario asimmetrico : confermata l’asimmetria tra il girone d’andata e il girone di ritorno. La sequenza dei match, dunque, sarà diverso tra i due gironi. L’unico paletto è l’obbligo di distanziare gli incontri tra due stesse squadre di almeno otto turni.

: confermata l’asimmetria tra il girone d’andata e il girone di ritorno. La sequenza dei match, dunque, sarà diverso tra i due gironi. L’unico paletto è l’obbligo di distanziare gli incontri tra due stesse squadre di almeno otto turni. Derby : le partite in questione saranno messi in calendario in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (9a giornata, ndr).

: le partite in questione saranno messi in calendario in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (9a giornata, ndr). Match tra partite che partecipano alle coppe Europee : tutti i club che partecipano alla UEFA Champions League (compreso anche il Napoli) non potranno affrontare squadre che giocano la UEFA Europa League e la UEFA Conference League nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32, 35.

: tutti i club che partecipano alla UEFA Champions League (compreso anche il Napoli) non potranno affrontare squadre che giocano la UEFA Europa League e la UEFA Conference League nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32, 35. Alternanza: la medesima è prevista per gli incontri in casa ed in trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino e Fiorentina-Pisa, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno. Nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa per consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che verrà utilizzato per la cerimonia inaugurale di Milano – Cortina 2026.

Il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend di sabato 23 e domenica 24 agosto, una settimana dopo rispetto al consueto a causa del Mondiale per Club.

Questo, nel dettaglio, la struttura del calendario:

Inizio e fine Serie A : il campionato inizia il 24 agosto 2025 e termina il 24 maggio 2026.

: il campionato inizia il 24 agosto 2025 e termina il 24 maggio 2026. Le soste per le Nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo.

7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo. Turni infrasettimanali : giornate 9 e 19

: giornate 9 e 19 Nessuna sosta natalizia: si giocherà nei weekend del 21 e del 28 dicembre 2025 e del 3 gennaio 2026, senza dimenticare il turno infrasettimanale in programma il 6 gennaio.

Dove vedere il sorteggio del Calendario della Serie A 2025-2026

Dove sarà possibile vedere il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A? La diretta dell’evento, che avrà inizio alle ore 18:30 di venerdì 6 giugno, sarà possibile vederla in diretta e in chiaro sui canali ufficiali della Lega di Serie A.

Prevista la trasmissione anche di DAZN e Sky, con possibilità di seguire il sorteggio in streaming sull’app di DAZN e su SkyGo e Now.