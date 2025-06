Zaccagni piace al Napoli, un imprevisto può stravolgere tutto: cosa sta succedendo

Mattia Zaccagni è uno dei nomi tornati in auge per quanto concerne il calciomercato del Napoli: in queste ore, però, spunta l’imprevisto che può cambiare tutto.

Il Napoli in queste ore è al lavoro su più fronti, malgrado il mercato estivo si sia aperto, difatti, solo da pochi giorni. L’obiettivo del club azzurro è quello di rinforzare l’organico a propria disposizione, motivo per cui il lavoro di ricamo da parte del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è partito già da mesi. La missione è quella di regalarsi una rosa che possa reggere il peso dell’ambizione di essere competitivi su molteplici fronti.

Reparto che sarà fortemente tenuto d’occhio è senza dubbio quelle delle corsie esterne, per cui gli azzurri contano di accaparrarsi anche due rinforzi, uno per fascia. Tra i nomi che sono tornati un auge in queste ore c’è quello di Mattia Zaccagni, calciatore che da tempo è nel mirino della SSC Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia il gradimento degli azzurri per l’Hellas Verona, con il ritorno in biancoceleste di Maurizio Sarri che potrebbe cambiare tutto.

Zaccagni, il ritorno alla Lazio di Sarri può complicare i piani del Napoli

Il Napoli potrebbe valutare un nuovo assalto a Mattia Zaccagni, anche se eventualmente si dovrà far fronte al ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, che potrebbe convincere il calciatore a rimanere nella Capitale.

Anche nelle ultime settimane si è vociferato di un possibile malumore del calciatore della Nazionale Italiana, che però potrebbe trovare nuove motivazioni nel ritorno di Sarri, pronto a metterlo di nuovo al centro della sua Lazio. Una pista che, però, vale la pena comunque seguire, visto il gradimento ormai acclarato da tempo da parte dei partenopei.