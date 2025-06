ULTIM’ORA Napoli: si stringe per il nuovo colpo, visite entro le prossime 48 ore

Il Napoli è pronto a ufficializzare un colpo di calciomercato: nelle prossime 48 ore – forse già giovedì – le visite mediche del nuovo acquisto.

In queste ore il Napoli si appresta ad accogliere il primo colpo della sessione estiva di calciomercato. Un affare che era nell’aria già da mesi, con tanto di conferme da parte dell’entourage stesso: Luca Marianucci presto diventerà un difensore di proprietà del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’ultimissima novità arriva dal giornalista Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale svela che il difensore ora dell‘Empoli si sottoporrà entro le prossime 48 ore alle visite mediche (forse già nella giornata di giovedì), per poi evidentemente ufficializzare il tutto non appena l’iter burocratico, che comprende anche il canonico passaggio delle firme sui contratti, sarà completato.

Calciomercato Napoli, in arrivo le visite mediche per Marianucci

Luca Marianucci presto dovrebbe essere ufficializzato dal Napoli, dopo che la società partenopea lo aveva bloccato già agli inizi della primavera.

Secondo Alfredo Pedullà, le visite mediche potrebbero tenersi già nella giornata di giovedì. In ogni caso, sembra lecito aspettarsi che ciò possa avvenire, in ogni caso, entro le prossime quarantotto ore. Un colpo che potrebbe essere il primo di altri previsti per il reparto difensivo, visto che lo stesso Pedullà ricorda che Sam Beukema è il nome in cima alla lista di Giovanni Manna e di Antonio Conte per il Napoli che verrà.